Efeler Yolu Ultra Trail dün sona erdi

İzmır'in Ödemiş ilçesi Birgi Mahallesi'nde ilk kez gerçekleştirilen Efeler Yolu Ultra Trail sona erdi. 6 ülkeden 256 sporcunun katıldığı organizasyonda dereceye girenler ödüllerini aldı. Yarışta Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Kazakistan, Ukrayna, Azerbaycan ve Fransa'dan gelen sporcular ter döktü. İzmir Valisi Süleyman Elban, "Bu güzergahların, bu coğrafyanın tanıtımı için de bu yıl ilk kez Ultra Trail yapıyoruz. Bizim için çok heyecan vericiydi. Dün 80K, 50K ve 30K'nın olduğu güzergahta ben de yaklaşık 20 kilometre yürüdüm. Gelecek yıl şu andaki katılan sporcu sayısını katbekat üzerinde bir sporcu sayısı bekliyoruz" dedi.Dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi. Ödül törenine İzmir Valisi Süleyman Elban, AK Parti İzmir Milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı ile Tamer Osmanoğlu, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan da katıldı.

KÜRSÜYE ÇIKTILAR

80K'da erkeklerde Cevdet Alyılmaz, kadınlarda Rojda Sezer, 50K'da erkeklerde Oğuzhan Emre Singer, kadınlarda Beyza Güzel, 30K'da erkeklerde Helio Fumo, kadınlarda Gülşen Çerçi, 15K erkeklerde Mehmet Aydıngör, kadınlarda Selma Altundiş, 5K erkeklerde Mustafa Erdem, kadınlarda Gülçin Nayman birinci oldu.