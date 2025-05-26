Etnospor Festivali’nde muhteşem kapanış

Dünya Etnospor Birliği tarafından düzenlenen 7. Etnospor Kültür Festivali, dördüncü ve son gün etkinlikleriyle sona erdi. Yaklaşık 35 ülkeden katılım sağlanan Etnospor Kültür Festivali'nde, geleneksel sporlar, oyunlar ve el sanatları ile gastronomi ve sahne sanatları gibi birçok başlıkta etkinlikler düzenlendi. Gürcistan'a ait binicilik oyunu Tskhenburti, dün festivale büyük renk kattı. Gürcistan'da ortaya çıkan Tskhenburti, atlıların hem binicilik hem de raket kullanma becerilerini sergilemelerini içeriyor. Her biri geleneksel Akhalukhi kıyafetleri giymiş 6 oyuncudan oluşan iki takım arasında oynanıyor. 10-15'er dakika süren iki devre şeklinde yapılan müsabaka sırasında tahta raketler ve lastik bir top kullanılıyor. Amaç ise topu rakibin "maka" olarak adlandırılan kalesine atmak. Atlı Spor Sahası'nda oynanan müsabakayı özellikle çocuklar heyecanla takip etti. Festival, akşam saatlerinde gerçekleştirilen kapanış töreniyle son buldu.

KONUK ÜLKELER BÜYÜK RENK KATTI

Etnospor Kültür Festivali'ne katılım gösteren konuk ülkelerden gelen gençler festivale kendi kültürlerini taşırken, burada da büyük dostluklar kurdu. Önemli kültür köprülerinin kurulması sağlanırken, yabancı konuklar da geleneksel Türk kültürü ve el sanatlarıyla tanıştı. Hünerlerini sergileyen gençler, hem birbirleriyle yarıştı hem de el becerilerini geliştirdi.