Fenerbahçe şampiyon

Fenerbahçe, THY Euroleague finalinde Fransız ekibi Monaco'yu 81-70 yenerek şampiyon oldu. Sarı-lacivertliler 2017'de kazandığı kupanın ardından 2. kez Avrupa'nın en büyüğü oldu. Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenen THY Euroleague Final Four'da Fenerbahçe, mutlu sona ulaştı. Yarı finalde Yunan ekibi Panathinaikos'u 82-76'lık skorla yenerek adını finale yazdıran sarı-lacivertliler, Etihad Arena'da oynanan final maçında Monaco'yu da mağlup etmeyi başardı. İlk çeyreği geride kapatan sarılacivertliler ikinci periyottaki savunma üstünlüğü ile öne geçti. Soyunma odasına 35-33'lük skorla önde giren Fenerbahçe, kritik müsabakada ribaundlardaki etkinliği ve savunmasıyla ön plana çıktı.

HAYES-DAVIS ALEV ALDI

Son dakikalara girilirken farkı 11'e kadar çıkaran Kanarya, son bölümde hata yapmadı ve parkeden 81-70 galip ayrılarak şampiyonluğunu ilan etti. Finalde 23 sayıyla en skorer isim Nigel Hayes-Davis oldu.