Fenerbahçe’nin rakibi Hatayspor

Trendyol Süper Lig'in 37. hafta maçında Fenerbahçe bugün saat 20.00'de Mersin'de Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak. Galatasaray'ın şampiyonluğu ilan etmesiyle ikinciliği kesinleşen Kanarya, dış sahada son maçına çıkacak. Sarı-lacivertliler ligde oynadığı 34 maçta 25 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 81 puan topladı. Küme düşmesi kesinleşen bordo-beyazlılar ise 34 karşılaşmada 5 galibiyet, 8 beraberlik ve 21 mağlubiyetle 23 puan topladı. Sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan müsabakada Youssef En-Nesyri'nin golleriyle 3 puanı hanesine yazdıran Fenerbahçe, rakibine karşı üst üste 8. galibiyetini elde etmişti. Jose Mourinho'nun öğrencileri, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda 17 maça çıktı. Bu müsabakaların 12'inde sahadan galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, 4 maçta ise berabere kaldı. Sarı-lacivertliler dış sahada tek yenilgisini Beşiktaş'a karşı yaşadı. Kanarya, rakip filelere 46 gol atarken, kalesinde 17 gol gördü. Derbiler dışında tüm maçlarda gol sevinci yaşarken, ligde dış sahada en golcü (46) takım konumunda.

Fred

FRED CEZALI, 3 İSİM SINIRDA

SARI-LACIVERTLİLER bugün Brezilyalı futbolcusu Fred'den yararlanamayacak. Fred, Eyüp maçında gördüğü sarı kartla bu sezonki 8. sarı kartına ulaştı ve 2. kez cezalı oldu. İrfan Can Kahveci, Allan Saint-Maximin ve Alexander Djiku ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu isimler sarı kart görmesi halinde ligin son haftasında Konya maçında forma giyemeyecek.