Kaf-Kaf’ta Yasin hayal kırıklığı oldu

Nesine 3'üncü Lig'de Play-Off'tan art arda ikinci kez eli boş dönerek 2. Lig hedefine yine ulaşamayan Karşıyaka'da sözleşmesi biten isimlerden golcü oyuncu Yasin Ozan hayal kırıklığı yarattı. Yeşil-kırmızılılarda 3 oyuncu haricinde kadroda 15 as futbolcunun kontratı sona ererken, takımda 2. sezonunu geçiren gurbetçi santrfor Yasin Ozan bekleneni veremedi. Geçen sezon 9 golle kadronun en skorer ismi konumundayken 17 Şubat 2024'te çapraz bağları kopup ligin kalanında forma giyemeyen Yasin bu yıl bekleneni veremedi. Kasım ayında sahalara dönerek 7'si ilk 11'de 21 lig ve 2 kupa maçında oynayan 33 yaşındaki futbolcu yalnız 1 gol atabildi. Yasin yedek kaldığı sezonun ikinci yarısında hiç gol atamadı.