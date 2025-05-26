Kara Kartal’a Rize pençesi

Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş sahasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'a 2-1 kaybetti. 33. dakikada Hadziahmetovic'in uzun pasında ceza sahası sağ çaprazdan Arroyo'nun sert vuruşunda top az farkla üstten dışarı çıktı. Maçta ilk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı. 49. dakikada Ghezzal'ın soldan içeri gönderdiği topa Varesenovic penaltı noktasının önünde kafayla vurdu, zayıf giden topu Mert son anda direk dibinden çıkardı. 52. dakikada Muçi'nin ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Grbic, topu kornere çeldi. 61. dakikada Hojer'in kullandığı köşe vuruşunda Samet Akaydın'ın kafayla kaleye gönderdiği top, direğin dibinden ağlarla buluştu: 0-1. 64. dakikada Masuaku'nun soldan taşıyıp içeri çevirdiği topla ceza sahasında buluşan Joao Mario'nun vuruşunda top ağlara gitti: 1-1. 90+1. dakikada Taha Şahin'in içeri çevirdiği topu arka direkte kontrol eden Sowe, sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve maçın skorunu belirledi: 1-2.