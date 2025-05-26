Selam sana şampiyon

Süper Lig'de bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek Türkiye'de 5. yıldızı takan tek takım olan Galatasaray, dün müthiş bir kutlama yaptı.

Ligde üst üste üçüncü, toplamda da 25. kez mutlu sona ulaşan Aslan, sezonun Ziraat Türkiye Kupası'nı da alarak çifte zafer yaşamıştı. "Beş yıldızlı Şampiyon" milyonlarca taraftarına Yenikapı'da düzenlenen törenle dün gece unutulmaz anlar yaşattı.

Teknik heyet ve futbolculardan oluşan Galatasaray kafilesi dün Galatasaray Lisesi önünde on binlerce taraftarıyla buluşarak üst açık otobüse bindi. Takım otobüsü üstü açık otobüs ile önce Sarayburnu'na oradan da kısa bir boğaz turunun ardından kutlamaların yapılacağı Yenikapı'ya geçti.

YENİKAPI'DA MÜTHİŞ ŞÖLEN

Yenikapı'da kutlamalar için özel olarak hazırlanan alanı erken saatlerde dolduran taraftarlar, konserler, ışık ve lazer şovlarıyla büyük bir coşku yaşadı. Saatler 21.00'i gösterdiğinde futbolcular, yüzbinlerce taraftarın arasından kendi seçtikleri özel şarkılarla sahneye çağırıldı. Tüm takım ve teknik heyet sahaya çıktığında ise TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, şampiyonluk kupasını takım kaptanlarına takdim etti. Bu dakikalarda Yenikapı'da coşku tavan yaptı. Galatasaraylı futbolcular, teknik heyet ve kulüp personeli çifte kupanın sevinciniz uzun süre yaşadı.

SANATÇILAR COŞTURDU

Galatasaray'ın beşinci yıldızı takmaya hak kazandığı şampiyonluğunu kutladığı Yenikapı'daki etkinliklere sanatçılar da büyük renk kattı. Suat Ateşdağlı, Yalçın Aşan ve Avangart Tabldot DJ performanslarıyla taraftarları ateşledi. Kenan Doğulu, Block3, Gökhan Kırdar, Aydilge, Emircan İğrek, Güliz Ayla, Enbe Orkestrası, Ebru Yaşar, Gripin, Atiye, Betül Demir, Coşkun Sabah ve Altay gibi sanatçılar da konserleriyle sarı-kırmızılıları coşturdu.