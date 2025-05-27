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Balıkesir’de çifte hüzün

Balıkesirspor’un ardından Ayvalıkgücü de 2. Lig’in kapısından döndü. Kentin iki temsilcisi de hayallerini önümüzdeki sezona erteledi.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Balıkesir’de çifte hüzün

NESİNE 3'üncü Lig'de Ayvalıkgücü Belediyespor aynı sezon içinde ikinci kez hayal kırıklığı yaşayıp 2'nci Lig'e çıkma hedefine ulaşamadı. 3. Grup'ta son hafta puan kaybedince liderlik koltuğunu kaptıran ve yoluna Play-Off'tan devam edip Küçükcekmece Sinopspor'u eleyen Ayvalıkgücü, finalde Kahramanmaraş İstiklal'e 3-1 mağlup olup 2'nci Lig'i yine ıskaladı. Kırmızı- beyazlılar Mehmet Yıkılmazdağ yönetiminde 2022'de Bölgesel Amatör Lig'den çıktıktan sonra 3'üncü Lig'de üst üste üçüncü sezon Play- Off'tan eli boş döndü.

FİNAL KABUSU YAŞADILAR

3'ÜNCÜ Lig 2'nci Grup'ta ise Balıkesirspor, Adana'daki finalde Muşspor'a 2-0 yenilerek havlu attı. Üst üste üçüncü sezon da 3. Lig'de kalan Bal-Kes'te takıma daha önce 2 şampiyonluk yaşatan Teknik Direktör İsmail Ertekin 11 yıl sonra kupa hedefine ulaşamadı. Kentin iki temsilcisi 3. Lig'de kalırken, bir diğer Balıkesir ekibi Bandırmaspor ise 1. Lig'de 29 Mayıs'ta Fatih Karagümrük'le Süper Lig hedefi için finale çıkacak.

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