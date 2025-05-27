Falcao harekatı

Trendyol Süper Lig'de gelecek sezon Avrupa kupalarına katılma hedefini belirleyen Göztepe, transfer çalışmalarında vites yükseltti. Kadrosunu güçlendirmeye kararlı olan sarı-kırmızılı ekip, rotasını Güney Amerika'ya çevirdi. İzmir temsilcisinin, Brezilya Serie A ekiplerinden Athletico Paranaense'de forma giyen 27 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Falcao'yu transfer listesine aldığı öğrenildi. Teknik direktör Stanimir Stoilov'un raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren yönetim, dinamik yapısı ve çok yönlü oyun stiliyle dikkat çeken Falcao'yu kadroya katmak için temaslara başladı. Piyasa değeri yaklaşık 100 bin Euro civarında olan deneyimli futbolcunun, kulübüyle Haziran 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Ancak oyuncunun Avrupa'da forma giyme isteği, transfer sürecini kolaylaştırabilir.

BİRÇOK MEVKİDE OYNUYOR

Ana mevkisi merkez orta saha olan Falcao, gerektiğinde ön libero ve 10 numara pozisyonlarında da görev yapabiliyor. Bu çok yönlülüğü sayesinde orta sahada birçok rolü üstlenebilen Brezilyalı futbolcu, oyun kurma kabiliyeti, pas isabeti ve saha içi disipliniyle tanınıyor. Göztepe'nin oyun sistemine uygun bir profil çizen Falcao'nun, takıma hem tecrübesi hem de esnekliğiyle katkı sağlayabileceği düşünülüyor. Futbol kariyerine Brezilya'da başlayan Falcao, bugüne kadar Avai, Tombense, Ypiranga-RS, Bahia ve CRB gibi takımların formasını giydi. Athletico Paranaense ile Brezilya Serie A'da mücadele eden oyuncu, üst düzey rekabet tecrübesiyle öne çıkıyor. Göztepe cephesi, transferi bitirmek adına oyuncunun menajeri ve kulübüyle görüşmeleri sürdürüyor.