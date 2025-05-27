Kara Kartal hedeften saptı

Süper Lig'de şampiyonluğa erken havlu attıktan sonra 3.'lüğü hedef alan Beşiktaş, şansını zora soktu. Siyah-beyazlılar, ligde son haftaya girilirken, sahasında aldığı şok Çaykur Rizespor yenilgisiyle üçüncülük şansını iyice zora soktu. Üçüncü sıradaki rakibi Samsun'un Trabzon'dan bir puan aldığı haftayı 59 puanla kapatan Kara Kartal, Karadeniz ekibinin 2 puan gerisine düştü. Ligde son hafta oynanacak maçlar üçüncülük yarışının galibini belirleyecek. Sezonun son maçında Beşiktaş, küme düşen Bodrum FK'ya konuk olurken; Samsunspor ise Kayseri ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar, sezonu üçüncü bitirebilmek için Bodrum'u yenip Samsun'un puan kaybını bekleyecek. Puan eşitliği durumunda Beşiktaş, ikili averajla maratonu Samsunspor'un önünde bitirecek.