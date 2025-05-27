KSK’de taraftardan ‘birleşme’ çağrısı

FUTBOL, basketbol ve voleybolda sezonu hayal kırıklıklarıyla tamamlayan Karşıyaka'da 29 Mayıs'taki olağanüstü genel kurul öncesi başkanlığa aday çıkmazken sosyal medyada taraftarlar Başkan İlker Ergüllü ile daha önce 5.5 yıl kulübü yöneten Turgay Büyükkarcı'ya birleşme çağrısı yaptı. Ergüllü başkanlığa adaylığını koymayıp sessiz kalırken, Büyükkarcı da hamle yapmadı. Daha önce 2022'de Büyükkarcı başkanlığında Ergüllü sezon başında basketbol şube başkanlığı yaparken, tartışmalı ayrılan ikilinin tekrar bir araya gelmeleri beklenmiyor.

YOL HARİTASI ÇİZİLECEK

ÖTE yandan kongre öncesi Divan Kurulu Başkanı Atakan Karakaplan, Danışma Kurulu Başkanı Hasan Denizkurdu ve eski başkanlardan Cenk Karace'nin yer alacağı isimler bir araya gelerek kulübün mali durumunu masaya yatıracak. 2 hafta sonra yeniden toplanması beklenen kongreye kadar aday belirlenip güçlü bir liste oluşturulması bekleniyor.