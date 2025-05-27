Osimhen gidiyor

Galatasaray'ın bu sezonki şampiyonluğunda kilit rol oynayan yıldız futbolcu Victor Osimhen'in geleceği netleşmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde Suudi ve Avrupa basınında çıkan haberlerde Osimhen'in Al-Hilal ile anlaştığı öne sürüldü. İngiltere merkezli Sky Sports, yayımladığı haberde Osimhen'in Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal ile görüşerek anlaşma sağladığı aktarıldı. Habere göre Osimhen, Al-Hilal Başkanı Fahad bin Nafel ile bire bir görüşme gerçekleştirdi ve transfer olmak istediğini net şekilde ifade etti. Osimhen'in Al-Hilal ile 3 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.

BİZİMLE KAL ÇAĞRISI YAPILDI

G.Saray'da kariyerinin en verimli dönemini geçiren 26 yaşındaki futbolcunun Al-Hilal ile anlaştığı haberi gündeme bomba gibi düştü. Nijeryalı futbolcu geleceği ile ilgili, "Şu an keyfini çıkarıyorum. Sezon sonunda göreceğiz" demişti.

ALİ HABEŞOĞLU ASLAN'A DOĞRU

Galatasaray ilk genç transfer hamlesini yapmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılıların 3. Lig ekibi Ayvalıkgücü Belediyespor'un 20 yaşında, 1.90 boyundaki golcüsü Ali Habeşoğlu'yla anlaştığı iddia edildi. Sarı-kırmızılıların Ayvalıkgücü'yle 3'üncü Lig'de Play-Off finali oynayan genç milli futbolcuyu 4 yıllığına renklerine bağladığı, kamp döneminin ardından tecrübe kazanması için yeni sezonda 1'inci Lig'e kiralık yollamayı planladığı belirtildi. Hatayspor'da profesyonel olup iki yıl önce Soma'dan Ayvalık'a transfer olan Habeşoğlu bu sezon 3. Lig'de 21 gol atarak dikkatleri çekti.