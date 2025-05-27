Trabzonspor dört koldan

Trabzonspor yeni sezonda güçlü kadro kurmak için çalışmalara hızlı başlarken, kamp dönemine kadar transferi büyük ölçüde bitirmek arzusunda. Kadrosuna 11'de direkt oynayacak 6 isim katmayı, 4-5 alternatif isim ile de büyük ölçüde kadrosunu önemli bir şekilde yenilemeyi amaçlayan bordo-mavililerde, öncelikli hedefler de belli. Orta sahaya kaliteli bir isim katmayı amaçlayan Trabzonspor, Roma'nın Arjantinli yıldızı Leandro Paredes'i öncelikli hedefi olarak belirledi. Roma ile bir yıllık daha sözleşmesi bulunan Parades için kulübüne 3 milyon Euro teklif eden Trabzonspor, oyuncunun bonuslar ile birlikte 4.5 milyon Euro'luk maliyetini de aşağıya çekip transferde ilk bombayı patlatmak arzusunda.

ONUACHU YENİDEN GÜNDEMDE

Trabzonspor, orta sahada ve kanatlarda forma giyen Ukranyalı yıldız Artem Bondarenko için de devre arasından beri irtibatını kesmedi. Oyuncu ve kulübü ile görüşmelerini sürdüren Trabzonspor, Batagov, Sikan ve Zubkov'un da etkisiyle Bondarenko'yu bordo-mavili formayı giyme konusunda büyük ölçüde ikna ederken, kulübünün 10 milyon Euro'luk bonservis beklentisini aşağıya çekmeye çalışıyor. Trabzonspor'un öncelikli transfer hedeflerinden biri de hiç bitmeyen aşkı Onuachu. Onuachu transferini bu kez bitirmeyi amaçlayan Trabzonspor, Southampton'un 7-8 milyon Euro'luk bonservis beklentisini biraz daha aşağıya indirmek istiyor.