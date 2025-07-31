Manisa’da Yakal iddiası

TRENDYOL 1'inci Lig'de yeni sezon hazırlıklarını Bolu kampında sürdüren Manisa Futbol Kulübü'nün transfer çalışmaları sürüyor. Dış transferde Manisaspor'da forma giyen tecrübeli oyuncular Bekir Yılmaz ve Eray Ataseven'i kadrosuna dahil eden, Adana Demirspor'un kalecisi Vedat Karakuş ile söz kesen ve Bandırmaspor'dan Fransız forvet Diony'i renklerine katmaya yakın olan siyahbeyazlıların bir isme daha kanca attığı öne sürüldü. Kadrosunu takviye ederek derinlikli bir kadro kurmanın hesaplarını yapan Manisa temsilcisinin, Amed Sportif'ten ayrılacak olan forvet Yakal Taylan ile ilgilendiği iddia edildi.

GEÇEN SEZON 4 GOL ATTI

24 yaşındaki hücumcu geçen sezonun ilk yarısında Amed formasıyla 14 maça çıkarken, 1 gol attı. Sezonun ikinci yarısını Altınordu'da kiralık olarak geçiren Yakal, bu süreçte ise 15 maçta rakip ağları 3 kez havalandırma başarısı gösterdi.