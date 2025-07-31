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Muğlalı gençler masa tenisinde zirvede

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Muğlalı gençler masa tenisinde zirvede
MUĞLA Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi branşı sporcuları, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Masa Tenisi Müsabakası'nda önemli başarılara imza attı. Toplam 52 sporcunun mücadele ettiği turnuvada, Büyükşehir Belediyesi sporcuları farklı yaş gruplarında dereceye girerek turnuvaya damga vurdu. Küçük kızlar kategorisinde Buğlem Gündüz birinci, Eylül Demirtaş ikinci, Derin Zeynep Kılıç ise üçüncü oldu. Küçük erkeklerde Aytuğ Türker ikinci sırada yer alırken, minik erkeklerde Tuna Görmek birincilik kürsüsüne çıktı. Yıldız erkekler kategorisinde ise Çınar Yüce şampiyonluk elde etti.
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