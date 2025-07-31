Üç ayrı organizasyonda Türk damgası

Milli sporcularımız mücadele ettikleri organizasyonlarda fırtına gibi esmeye devam ediyor. Fransa'da düzenlenen Avrupa Ateşli Silahlar ve Plak Atışları Şampiyonası'nda Buğra Selimzade, erkekler 50 metre serbest tabanca kategorisinde topladığı puanlarla altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu. Muhammet Seyhun Kaya'nın, genç erkekler skeet disiplininde performansı da Avrupa şampiyonluğu getirdi. Genç erkekler 50 metre serbest tabanca kategorisinde mücadele eden Adnan Efe Uçar ise gümüş madalya elde etti.

Buğra Selimzade, İsmail Keleş ve Aydın Güçlü'den oluşan milli takım, büyük erkekler 50 metre serbest tabanca müsabakasında topladıkları 1647 puanla takım sıralamasında gümüş madalya aldı. Türkiye, Avrupa 15 Yaş Altı Tetratlon Şampiyonası'nda da 2 madalya elde etti. Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu'nun açıklamasına göre, Litvanya'nın Kaunas kentindeki organizasyonda milli sporcu Mehmet Doruk Özkan, erkekler bireyselde gümüş madalya kazandı. Mehmet Doruk Özkan, Seyit Ahmet Kül ve Serhan Efe Ucarı'dan oluşan erkek milli takımı ise bronz madalya aldı.

İSMAİL'DEN BRONZ MADALYA

Milli güreşçi İsmail Bereket ise, U17 Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya maçında Azerbaycanlı rakibi Nijat Yeylagaliyev'i 9-0 mağlup ederek Dünya üçüncüsü oldu. Yunanistan'ın Atina kentinde düzenlenen U17 Dünya Şampiyonası'nda grekoromen stil 80 kilogramda mindere çıkan sporcu İsmail Bereket, ilk turda Hintli rakibi Samarth Govekar'ı 11-0, ikinci turda Çekyalı rakibi Stepan Danyel'i 9-0, çeyrek finalde ise Estonyalı Robert Kovalkov'u 3-0 yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Gürcü rakibine 2-1 mağlup olan sporcu, bronz madalya maçında ise Azerbaycanlı rakibi Nijat Yeylagaliyev'i 9-0 mağlup ederek Dünya üçüncüsü oldu.