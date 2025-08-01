Denizli İdmanyurdu Deveci’yi kaptı

ÜÇÜNCÜ Lig 4. Grup'ta mücadele edecek olan Denizli İdmanyurdu'nda transferler devam ediyor. Kırmızı-siyahlılar 1922 Konyaspor'da forma giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Mehmet Deveci ile iki yıllık anlaşmaya vardı. Denizli'ye gelerek yöneticilerle bir araya gelen ve resmi sözleşmeyi imzalayan genç oyuncu, takımla çalışmalara başladı. Öte yandan Denizli İdmanyurdu Gürellerspor yönetimi, AK Parti 24. ve 25. Dönem Denizli Milletvekilliği ile Adalet Bakan Yardımcılığı görevlerinde bulunan Bilal Uçar'ı ziyaret etti. Ziyarette Denizli İdmanyurdu'nun projeleri hakkında bilgi veren kırmızı-siyahlı yöneticiler Bilal Uçar'dan destek istedi.