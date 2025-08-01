Fethiyespor’a Başkan Bakırcı’dan ziyaret

TFF İkinci Lig Kırmızı Grup ekibi Fethiyespor'un Kartepe'deki kampını ziyaret eden Başkan Esat Bakırcı, teknik direktör Selahaddin Dinçel ve yöneticilerden takımın durumu hakkında bilgi aldı. Söke 1970 takımı ile oynanan hazırlık maçını da izleyen Fethiyespor Başkanı Esat Bakırcı, futbolcularının ortaya koyduğu performansı beğendi. Fethiyespor Başkanı Esat Bakırcı, "Rakiplerimiz bu yıl oldukça güçlü. Lig daha zor geçecek. Bu yüzden biz de dirençli bir takım kurduk. Transferleri yaptık. Bir iki eksiğimiz daha var. Şehrimizin Fethiyespor'u sahiplenmesini istiyoruz. Şu iyi bilinmeli ki daha iyi bir Fethiye izleteceğiz" dedi.