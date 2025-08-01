Manisa FK’da Adekanye ısrarı

TRENDYOL 1. Lig'de yeni sezonda üst sıraları hedefleyen Manisa Futbol Kulübü, golcü transferi için düğmeye bastı. Amedspor'un 26 yaşındaki Hollandalı forveti Bobby Adekanye, yeniden siyah-beyazlıların transfer gündemine girdi. Daha önce de siyah-beyazlılar, hücum oyuncusu için her konuda anlaşmayı sağlamış ancak transfer Diyarbakır ekibinin taraftarının tepkisi sonrası iptal edilmişti. Ancak suların durulmasıyla Manisa ekibi yeniden oyuncu için devreye girerken prensipte anlaşma sağlandığı iddia edildi. Futbola Liverpool'da başlayan 26 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezonun devre arasında Hollanda'nın Go Ahead takımından Amed'e gelmişti. Siyah-beyazlılar son olarak Bandırmaspor'dan forvet oyuncusu Lois Diony ve Adana Demirspor'dan kaleci Vedat Karakuş ile anlaşmaya varmıştı.