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Alman kulübünde Türk rüzgarı esti

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Alman kulübünde Türk rüzgarı esti

Almanya'da 1882 yılında kurulan SV Südwest, yönetime Türklerin gelmesinin ardından iflasın eşiğinden kurtularak bölgesel amatör ligde şampiyonluğa ulaştı. Türklerin yönetimini devraldığı Almanya'nın köklü futbol kulüplerinden SV Südwest, bu yıl 32 maçta aldığı 28 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucu topladığı 86 puanla şampiyon oldu. SV Südwest Kulübü Başkanı Serdar Gökalp, "Seçimlere girdik, bir Türk olarak Almanya'nın 143 yaşında olan köklü takımının başkanlığına seçildik" dedi. Bir dönem Türkiye'de profesyonel liglerde oynayan, Mersin İdmanyurdu forması da giyen Levent Çetin de kulüpte kaleci antrenörlüğü yapıyor.

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