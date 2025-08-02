Aslan’da yeni hedef Dodo

Galatasaray'da sağ bek arayışları tüm hızıyla devam ediyor. Elias Jelert ve Frankowski'nin performanslarından memnun olmayan teknik direktör Okan Buruk, bu iki oyuncuyla yolların ayrılmasını istiyor. Bu bölgeye hızlı ve dayanıklı birini isteyen Buruk, yönetime talebini iletti. Bu doğrultuda çalışma yapan sarı-kırmızılılar, gözünü İtalya'ya çevirdi. Corriere dello Sport'un haberine göre Aslan, Fiorentina'nın 26 yaşındaki oyuncusu Dodo ile ilgileniyor.

KULÜBÜYLE ANLAŞAMADI

Serie A ekibinin sözleşme uzatma teklifini kabul etmeyen Brezilyalı'nın, takımdan ayrılmak istediği belirtiliyor. Ancak Fiorentina, mukavelesi Haziran 2027'de sona erecek olan başarılı savunmacısı için en az 30 milyon Euro talep ediyor. Sarı-kırmızılılar, teknik direktör Buruk'un kriterlerine uyan Dodo için İtalyan ekibiyle masaya oturmaya çalışacak. Sambacı savunmacının da Galatasaray'a transferine sıcak bakabileceği ifade edildi.

YÖNETİM ÇOK TİTİZ

Galatasaray'ın 1 numara problemini çözmek için yoğun mesaisi sürüyor. Sarı-kırmızılılar, Manchester City'den Ederson transferine yoğunlaşırken Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, "İsmi konuşulmayan, duymadığınız 3 kaleci var. Gizli bir şekilde yönetiyoruz" diyerek sabır istedi.