Balıkesir’de Cem Kavçak sabır istiyor

Nesine 3. Lig ekibi Balıkesirspor'un yeni teknik direktörü Cem Kavçak açıklamalarda bulundu. Kavçak, ligdeki yaş sınırı uygulaması ve kadro yapılanmasına dikkat çekerken, camiadan sabır ve destek çağrısı yaptı. Transfer çalışmalarının sürdüğünü belirten tecrübeli teknik adam, "Eksik bölgelerimiz için titizlikle çalışıyoruz. Kulüp vizyonuna uygun, karakterli ve sahada savaşan oyuncularla kadromuzu güçlendirmeyi amaçlıyoruz" dedi. Balıkesirspor'un tesislerinin sunduğu olanaklara da değinen Kavçak, bu imkanların takımın gelişimi için büyük avantaj sağladığını dile getirdi. Kamp döneminin, oyuncuların birbirini tanıması ve takım ruhunun inşa edilmesi açısından çok değerli olduğunu vurguladı. Kavçak, "Sabırlı olursak, birlikte hareket edersek bu zorlukların üstesinden geliriz" dedi.