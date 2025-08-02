“Bizde hedef bitmez”

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta gündeme dair basın toplantısı düzenledi. Başkan Özbek, Leroy Sane ve son Victor Osimhen transferinin yanı sıra, kulübün ekonomik durumu ve gelecek hedefleri ile ilgili önemli ve çarpıcı açıklamalar yaptı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek yönetim olarak söz verdikleri her şeyi yaptıkların ancak bunun yeterli olmadığını ve yapmaya devam edeceklerini söyledi.

"HALKIMIZI SEVİNCE BOĞACAĞIZ"

Hedefler hakkında konuşan Başkan Dursun Özbek, "Galatasaray olarak 25. şampiyonluğu tamamladık, 5. yıldızı taktık. Galatasaray'da hedefler bitmez. Bu dönemdeki en önemli hedefimiz 26. şampiyonluğu kazanmak ve Avrupa'da da Türk insanının özlediği başarıyı da getirmek. Enlerin ve ilklerin takımı olmasından dolayı bu sene Avrupa'da da halkımızı sevince boğacak neticeler almak için hazırlanıyoruz. Söz verdiğimiz her şeyi yaptık ama bu yeterli değil. Bunu asla yeterli görmüyoruz. Galatasaray'ı daha üst seviyelere layık olduğunu düşünerek, yeni projeler, yeni hedeflerle Galatasaray camiasını mutlu etmek için, Türkiye'nin ve dünyanın sayılı camiaları arasında olmak için çalışmalarımıza hız verdik" ifadelerini kullandı.

"ASLAN BAŞKA BİR YERDE"

Özbek, Nijeryalı futbolcu Osimhen'e verilecek bonservisin ödeme planlarını yaptıklarını ifade ederek, "Alman Milli Takımı'nın ve Bayern Münih'in 10 numarası görülmemiş bir şekilde daha sezon bitmeden tamamlandı. Sonra da Türk futbol tarihinde en büyük transferi olan Osimhen'in transferini sonuçlandırdık. Bu transfer sadece rakam transferi değildir. Galatasarayımızı Türkiye'nin değil, dünyanın en büyük spor kulübüne dönüştürme hedeflerinin adımlarından biridir. 'Bu transfer yapıldı, nasıl ödenecek' diye kimse düşünmesin. Galatasaray'ın geçmişten gelen gelirleri var. Galatasaray başka bir yere geldi. Bu gelişim aynen devam edecek" sözlerini sarf etti.

"DÜNYA MARKASI OLMAK İÇİN YOLA ÇIKTIK"

Nijeryalı yıldız golcü Victor Osimhen'in transfer sürecini anlatan Abdullah Kavukcu, "Galatasaray, spor kulübü ama bir marka. Galatasaray markası, dünyada marka olmak için yola çıkık. Osimhen'in duruşu çok enteresandı. Biz de hiçbir zaman ödün vermedik. Galatasaray'ın gücünü ortaya koyduk. Geleceğe borç bırakarak Osimhen'in bonservisini almıyoruz. Osimhen'i bonservisini sermaye olarak Galatasaray'ın kasasına koyduk. Osimhen'in vazgeçtiği rakamlar, çok büyük rakamlar" ifadelerini kullandı.