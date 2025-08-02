Fener-Madrid hattı

Transferin hareketli ekibi Fenerbahçe, bombaları art arda patlatmak için düğmeye bastı. Sarı-lacivertliler, son olarak Milan Skriniar ve Nelson Semedo'yla resmi sözleşme imzalarken, Real Madrid'in yıldızlarını da yakın takibe aldı. Başkan Ali Koç, İspanyol devinden Brahim Diaz'ın yanı sıra sürpriz bir isme daha talip oldu. Koç ve kurmayları, Galatasaray'ın Victor Osimhen transferinin ardından, Madrid ekibinin yıldız oyuncusu Rodrygo Goes için devreye girdi. Sarı-lacivertlilerin hedefi, 90 milyon Euro piyasa değerine sahip yıldızı kiralık olarak kadroya katmak. Kulüp yetkililerinin, sağ kanatta forma giyen oyuncuyu ikna etmek için yoğun çaba sarf ettiği ve Rodrygo ile prensip anlaşmasına varılmasının ardından Real Madrid ile resmi görüşmelere başlanacağı bildirildi. Rodrygo'nun Fenerbahçe dışında Suudi Arabistan ve Avrupa'dan ciddi talipleri olduğu ifade ediliyor. Al-Nassr, Arsenal ve Manchester City gibi dev kulüplerin de 24 yaşındaki Brezilyalı yıldız için teklif hazırlığında olduğu iddia edildi.

ALTI SEZONDUR MADRİD'DE

Bu nedenle sarı-lacivertli yönetimin, hem oyuncunun hem de kulübünün taleplerini karşılayabilecek bir teklif üzerinde çalıştığı ifade ediliyor. Brezilya'da Santos altyapısında yetişen Rodrygo Goes, 2019 yılında Real Madrid'e 40 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

BİSSOUMA'DAN VAZGEÇİLDİ

Savunma hattını tamamlayan sarılacivertlilerin orta saha ve sol kanat için çalışmalarına hız verdiği belirtildi. Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Yves Bissouma için kararını değiştirdiği ve oyuncuya resmi teklif yapmama kararı aldığı belirtilirken, listesinde yer alan diğer isimler için gaza bastığı kaydedildi.