Güreller harıl harıl

Yeni sezonda Nesine 3. Lig 4. Grupta mücadele edecek olan Denizli İdmanyurdu, yeni sezon çalışmalarına devam ediyor. Teknik Sorumlu Özcan Sert hazırlık sürecinin ilk etabı olan Denizli'deki çalışmaları tamamladıklarını belirterek 5 Ağustos Salı günü ikinci etap kampı için Afyon'a gideceklerini söyledi. Yeni sezon hazırlıkları ve transfer süreci ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Sert, Denizli'de iyi bir hazırlık süreci geçirdiklerine dikkat çekti. "Son katılan oyuncularla birlikte 14 yeni transferimiz oldu" diyen Sert, "Denizli şehrimizi en iyi şekilde temsil etmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

5-6 TRANSFER DAHA OLACAK

Transfer çalışmalarının sürdüğünü belirten Özcan Sert, "Bizi hem karakter hem de oyun anlamında temsil edebilecek 5-6 oyuncu daha transfer ederek yolumuza devam edeceğiz. Transfer çalışmalarımız aynı saha çalışmalarımız gibi tüm hızıyla devam ediyor" dedi.