Gurur tablosu

İzmir, windsurf ve yelken branşında dünya çapında başarılar yaşayan sporcularıyla gururlandı. Fransa'nın Brest kentinde 24-31 Temmuz 2025 tarihleri arasında düzenlenen IQFoil Youth & Junior Dünya Şampiyonası'nda, EMR Windsurf ve Yelken Kulübü sporcusu Parla Kabasakal dünya şampiyonluğuna uzanırken, Erkekler U19 kategorisinde Göztepe adına yarışan Artun Şenol ise dünya ikincisi oldu. 'Rüzgarın kızı' lakaplı İzmirli milli sörfçü Parla Kabasakal, derecelerine bir yenisini Fransa'da ekledi. Parla, bugüne kadar aynı turnuvada U15 şampiyonluğu yaşayıp U17'de de Dünya 3'üncüsü olan ilk Türk sporcusu olarak tarihi bir başarıya imza attı. Milli takım adına yarışan ve 49 sporcu arasından şampiyonluğa ulaşan Kabasakal, yalnızca kendi yaş kategorisinde değil, üst kategoride de kürsüye çıkarak sıra dışı bir başarıya imza attı. Parla, "Bu madalyaları sadece kendim için değil, ülkemi temsil eden tüm genç kızlar adına kazandım" dedi. EMR Windsurf ve Yelken Kulübü Antrenörü Emirşah Polat, "Parla'nın bu başarısı tesadüf değil. Sistemli ve uzun vadeli bir emeğin sonucudur. Sporcularımız yalnızca madalya değil, ilham da veriyor. Yeni şampiyonluklara birlikte yürüyeceğiz, Parla ile gurur duyuyoruz" şeklinde konuştu.

ARTUN ŞENOL'A ÇİFTE TEBRİK

Artun Şenol ise Göztepe, İzmir ve Türkiye adına çok önemli bir derece elde etti. Erkekler U19 kategorisinde Medal Race'te tarihi başarı gösteren Göztepe Spor Kulübü Yelken Şubesi sporcusu Şenol, dünya ikinciliğine ulaştı. Türkiye Yelken Federasyonu yaptığı açıklamada, "Milli sporcumuzu, IQFoil Milli Takım antrenörlerimiz Ferit Ercan, Şahin Parlak, Jaroslaw Miarczynski, Cezarius Piorczyk ve kulübünü ve yetiştiren antrenörlerini tebrik ediyoruz" ifadelerini kullandı. Göztepe Spor kulübü de yaptığı paylaşımda Şenol ve tüm milli kafileyi tebrik eden bir mesaj yayınladı.