Manisaspor dört dörtlük

Yeni sezonda hedefini profesyonel lige çıkmak olarak belirleyen Bölgesel Amatör Lig ekibi Manisaspor, transfer çalışmalarına hız verdi. Yeni sezonda daha güçlü bir kadroyla sahaya çıkmak isteyen Tarzanlar, ilk olarak hücum hattını güçlendirdi. Gölcükspor'dan transfer edilen forvet Muhammed Ali Aydın, gol yollarındaki yeni umut olacak. Orta sahaya tecrübe katmak isteyen yönetim, Fethiye İdman Yurdu'ndan ise Hakan Çorlak'ı kadrosuna dahil etti. Savunma hattına da takviye yapan siyah-beyazlılar, 1965 Manisa'dan sağ bek Onurcan Küçük'ü ve İzmirspor'dan sol bek İskender Can'ı renklerine bağladı. Siyah-beyazlılar, yaptığı transferlerle BAL'da güçlü rakiplere karşı iddialı bir kadro kurarak, üst lige çıkmak için mücadele edecek.