Rams Park’ta tarihi gün

Galatasaray'da tarihi gün çattı. Yaz transfer döneminin ilk bombası olan Leroy Sane ve taraftarların transferini büyük bir heyecanla takip ettiği Victor Osimhen için bugün Rams Park'ta tarihi bir imza töreni düzenlenecek. Sarıkırmızılı İstanbul ekibine resmi imzayı atan iki Süper yıldız, bu kez on birce taraftarın önüne çıkarak gövde gösterisi yapacak. İtalya temsilcisi Lazio ile saat 21.00'de oynanacak olan özel karşılaşma öncesi yapılacak imza töreninde coşku tavan yapacak. Sarı-kırmızılı ekibin Başkanı Dursun Özbek ve Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, "Yarınki maç bir hazırlık maçı ama çok önemli. Tribünleri doldurmamız lazım. Onlara ne kadar değer verdiğimizi göstermemiz lazım. İmza törenini 50 bin kişiyle yapmamız bize değer katacak" diye konuştu.

AVRUPA'DA 3. SIRADA

Galatasaray'ın Napoli'den 75 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Osimhen, bu sezon şimdiye kadar Avrupa'da en fazla bonservis ücreti ödenen 3. futbolcu oldu. Geçen sezon Liverpool'un, Leverkusen'den 115 milyon Euro karşılığında aldığı Wirtz ilk sırada yer alırken yine Ada ekibi, Eintracht Frankfurt'tan Hugo Ekitike için ödediği 80 milyon Euro ile ikinci sırada konumlandı.