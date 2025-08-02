Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda 6 Ağustos Çarşamba günü deplasmanda karşılaşacağı Feyenoord maçı öncesi savunmayı sağlama aldı. Sarı-lacivertliler, yaz döneminde savunmaya yaptığı sol bek Archie Brown, önceki gün gerçekleştirdiği Milan Skriniar ve Nelson Semedo takviyelerle sorun çözdü. Kanarya, Yusuf Akçiçek, Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, Diego Carlos ve Djiku'dan oluşan defans hattını üç önemli transfer ile daha da güçlendirdi. Daha önce transferlerin gecikmesinden dert yanan Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun Skriniar vec Semedo'nun takıma katılmasıyla yüzü güldü.