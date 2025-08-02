Semih de yuvadan uçtu

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta ayrılıklar yaşanmaya devam ediyor. Bu kapsamda Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy, futbol hayatını İtalya'ya taşımaya hazırlanıyor. 19 yaşındaki milli oyuncu için Cagliari ve Beşiktaş arasında pürüz kalmadı ve Semih Kılıçsoy, Cagliari'ye transferi için dün İtalya'ya gitti. Siyah-beyazlılar, böylece yaz transfer döneminde üç önemli oyuncusunu da takımdan göndererek bonservis kazandı. Geçtiğimiz günlerde Portekizli yıldız Gedson Fernandes 20+7 milyon Euro karşılığında Spartak Moskova'ya transfer olurken, Bakhtiyor Zaynutdinov ise 2.8 milyon Euro karşılığında Dinamo Moskova kadrosuna katılmıştı. Hücum hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, bu doğrultuda Wolfsburg'un Çek futbolcusu Vaclav Cerny için temaslarını sıklaştırdı.

KARTAL'IN CERNY İNADI

27 yaşındaki kanat oyuncusu için kulübü ile satın alma opsiyonlu kiralık formülü üzerinde büyük oranda anlaşma sağlandı.