Trabzon’un Melo ısrarı

Trabzonspor, orta saha transferi için çalışmalarını hızlandırdı. Karadeniz devi, Juventus'un dünya yıldızı orta sahası Arthur Melo için girişimlere tam gaz devam ediyor. 28 yaşındaki Brezilyalı orta saha için birçok kulübün devreye girmesi transfer yarışını kızıştırdı. Teknik direktör Fatih Tekke'nin de kadro planlamasında Melo'ya özel bir yer ayırdığı, yönetimin bu nedenle görüşmelere öncelik verdiği ifade ediliyor. Melo, geçtiğimiz günlerde La Liga ekiplerinden Real Betis'e transfer olmak üzereydi.

REAL BETİS ARADAN ÇEKİLDİ

Ancak görüşmelerin son anda iptal edilmesiyle bu ihtimal ortadan kalktı. Juventus, uzun süredir kadro dışı kalan ve son sezonlarda birçok kez kiralık gönderilen Arthur için bonservisli bir çözüm arıyor. Türkiye'den de Beşiktaş'ın da oyuncuya ilgisinin bulunduğu dile getirilirken bordo-mavili yönetim elini çabuk tutup transferi bir an önce noktalamak istiyor.