İç transferde hedef iki yıldız

Galatasaray Kulübü, iç transferde önemli adımlar atmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, savunmanın kilit isimlerinden Davinson Sanchez ile genç yıldız Yunus Akgün'ün sözleşmelerini yenileme kararı aldı. Bir süre önce Barış Alper Yılmaz, Abdülkerim Bardakçı, Kaan Ayhan ve Metehan Baltacı'nın kontratlarını uzatan Aslan, önceliği Yunus Akgün'e veriyor. Bu sezon sonu sözleşmesi bitecek olan 25 yaşındaki orta saha oyuncusuyla temaslar hemen hızlanacak. Avrupa'dan talipleri olan Yunus'un yanı sıra diğer hedef ise Davinson Sanchez. Savunmanın bel kemiği olan Kolombiyalı yıldızın, 2027'de sona erecek olan sözleşmesini yenilemek isteyen yönetim takımda kalıcılığını sağlamayı hedefliyor. Oyuncularla kurulacak temasların ardından resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.