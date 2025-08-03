Kaçıranlar için Venus Williams

Kort günlükleri / Ekrem Durul yazdı...

Kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için gerçek bir efsane kortlara döndü. 7 Grand Slam şampiyonluğu, 4 olimpiyat altını ve 49 WTA şampiyonluğu olan Venus Williams, 16 aylık bir aradan sonra Washington WTA'da sahne aldı ve ilk tur maçında kendisinden 22 yaş küçük Stearns'u yenerek profesyonel turnuvalarda maç kazanan en yaşlı ikinci tenisçi unvanını aldı. Rekor ise 2004 yılında 47 yaşında Wimbledon'da Catalina Castano'yu mağlup eden bir başka efsane Martina Navratilova'ya ait. Geçen yılın aynı döneminde fibroid ameliyatı nedeniyle kortlardan uzak kalan efsane raketin asıl saygıyı hak ettiği yer, Sjögren sendromuyla mücadelesi. 10 yıl önce "tenis bitti" denmişti onun için, ama o hep yeniden korta çıktı. İlk WTA galibiyetini 14 yaşında alan Venus Williams, 45 yaşında ve hala profesyonel turnuvalarda galibiyetler almaya devam ediyor. Washington'da 2. turda elense de şimdi asıl hedefi olan, önümüzdeki ay yapılacak Amerika Açık'a gözünü dikmiş durumda ve ana tabloda yarışacak.

KANADA'DA EKSİK PROVA

Ağustos sonunda yapılacak Amerika Açık öncesi hazırlık ve sert zemin için prova niteliğinde olan turnuvalarda bu hafta Toronto'da erkekler, Montreal'de ise kadınların mücadelesini izliyoruz. Erkeklerde Dünya sıralamasının ilk sıralarında yer alan Sinner, Alcaraz, Djokovic ve Draper sakatlık sebebiyle Toronto'yu pas geçerken, Kadınlarda ise Dünya 1 numarası Sabalenka yorgunluk, Badosa ve Jabeur ise sakatlıklarından dolayı Montreal'de olmayacaklarını açıkladı. Şu ana kadar oynanan maçlarda dikkatimi çeken iki olaydan biri Zverev-Walton maçında yaşanan 52 vuruşluk ralliydi. Seyir zevkini yükselten anlardan biriydi. Bir diğeri ise seyir zevkini düşüren istatistiğiyle akılda kalan Gauff- Collins mücadelesiydi. Gauff'un halen çözemediği çift hata ve basit hata problemine Collins de aynı şekilde karşılık verince ortaya toplamda 154 basit hata ve 36 çift hata izlediğimiz ilginç bir maç çıktı. Bu kadar hata yaptığı bir maçı da rakibi sayesinde Gauff kazanmayı başardı.

TUNCAY VE MERT'TEN GÜMÜŞ MADALYA

Almanya'nın Essen kentinde düzenlenen FISU 2025 Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nın çift erkekler finalinde Egor Agafonov- Ilia Simakin ikilisine 3-6, 6-2, 10-3 mağlup olan Tuncay Duran-Mert Alkaya ikilisi gümüş madalya kazandı. Tuncay Duran ve Mert Alkaya çiftlerde ve teklerde kazandıkları galibiyetler sonucu toplam puanla takım üçüncülüğü elde ederek aynı zamanda bronz madalyanın da sahibi oldu. Genç tenisçiler, Dünya Üniversite Oyunları tarihinde teniste finale yükselen ve madalya kazanan ilk temsilcilerimiz oldu. Geçen ay da Tunus'taki Uluslararası Tenis Turnuvası 'nda ikincilik alan Tuncay ve Mert, yakaladıkları çıkışla özellikle bu yıl Türk tenisinin yükselen grafiğine önemli bir örnek oluşturuyorlar. Sporcularımıza ve antrenörleri Bülent Duran'a başarılarının devamını diliyorum.