Muammer zirveyi hedefliyor

Nesine 3. Lig'de namağlup şampiyon olduktan sonra yükseldiği 2. Lig'de de zirveye oynayacak bir takım kurmak isteyen Aliağa Futbol Kulübü'nün 1'inci Lig ekibi İstanbulspor'dan kadrosuna kattığı 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Muammer Sarıkaya, iddialı açıklamalarda bulundu. Sarı-siyahlı İzmir temsilcisinin transferi için kesenin ağzını açtığı öğrenilen yıldız futbolcu, "Hedefleri olan bir kulübe geldim" dedi. 'TAM KONSANTRASYON'

Burada güzel bir aile ortamı olduğunu ifade eden Muammer, "Kısa sürede bu duyguyu hissettim. Transfer sürecinde kulübün vizyonunu ve teknik heyetin planlarını gördüğümde kararımı vermem çok kolay oldu" diye konuştu. Yeni sezon öncesi hazırlıklara tam konsantrasyonla başladıklarını söyleyen deneyimli orta saha oyuncusu, "Sezon içinde gol ve asistlerimle sahada her şeyimi vererek, takımıma katkı sağlamak istiyorum. Taraftarlarımızın desteğiyle birlikte mutlu sona ulaşmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.