Tire Futbol’da Umut Can yuvaya döndü

NESİNE 3 Lig 4. Grup ekiplerinden Tire 2021 FK, eski oyuncusu Umut Can Çoban ile tekrar anlaştı. Transfer görüşmelerinin ardından yuvaya dönen 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu tekrar sarı-kırmızılı forma altında mücadele edeceği için mutlu ve heyecanlı olduğunu belirtti. 1.81 boyundaki oyuncu aynı zamanda orta saha ve sol bek mevkilerinde de görev yapabiliyor. Kulüpten yapılan açıklamada, "Daha önce formamızı başarıyla terleten, mücadele ruhu ve karakteriyle tribünlerin sevgilisi haline gelen Umut Can Çoban yeniden kulübümüzde. Tire'ye olan aidiyeti ile takımımıza güç katacak Umut Can'a hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" denildi.