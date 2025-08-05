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Muğlalı okçulardan büyük başarı

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Muğlalı okçulardan büyük başarı
TÜRKIYE Okçuluk Federasyonu tarafından Samsun'da düzenlenen Türkiye Kupası 3. Ayak Müsabakalarında Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcuları önemli dereceler elde etti. Hazal Burun, Ece Su Demircan ve Eflal Duru Kaya'dan oluşan Muğla BŞB takımı, Büyük Kızlar kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu. Karışık Takım kategorisinde Hazal Burun ve Emircan Haney, Türkiye Şampiyonu olarak altın madalya kazandı. Genç Kızlar kategorisinde ise Ece Su Demircan, Meleknur Küçük ve Eflal Duru Kaya'dan oluşan takım Türkiye ikincisi oldu. Emircan Haney ise makaralı yay erkekler kategorisinde altın madalya kazanarak Türkiye Şampiyonu oldu.
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