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TFF kararını resmen duyurdu! Süper Lig maçları ertelendi

Son dakika haberleri... Trendyol Süper Ligin 1. haftasında oynanması gereken Fenerbahçe – Corendon Alanyaspor, Kayserispor – Beşiktaş ve Fatih Karagümrük – RAMS Başakşehir FK müsabakaları, temsilcilerimizin Avrupa Kupalarında oynayacakları 3. Eleme Turu müsabakaları nedeniyle ertelendi.

HABER MERKEZİ

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TFF kararını resmen duyurdu! Süper Lig maçları ertelendi

TFF, Süper Lig'in ilk haftasında oynanacak Fenerbahçe-Alanyaspor, Kayserispor-Beşiktaş ve Fatih Karagümrük-Başakşehir karşılaşmalarını, Avrupa maçları nedeniyle erteledi.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Bu sezon ülkemizi UEFA Turnuvalarında temsil eden kulüplerimiz ile yapılan istişareler ve kulüplerimizin talepleri doğrultusunda, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynanacak olan 3. Eleme Turu müsabakaları dikkate alınarak, Trendyol Süper Ligin 1. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor, Kayserispor - Beşiktaş ve Fatih Karagümrük - RAMS Başakşehir FK maçları Federasyonumuz tarafından ileri bir tarihe ertelenmiştir." denildi.

Federasyon, ertelenen üç karşılaşmanın oynanacağı tarihlerin daha sonra ilan edileceğini duyurdu.

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