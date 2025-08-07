Manisa’ya Fener’den kanat

1. Lig'de sezonu Ümraniye deplasmanında oynayacağı maçla açacak olan Manisa Futbol Kulübü, dış transferde durmak bilmiyor. Son olarak Bodrum FK forması giyen savunma oyuncusu Christophe Herelle'yi imza aşamasına getiren siyah-beyazlılar, Süper Lig devi Fenerbahçe'den bir transfer daha yapıyor. Manisa ekibinin yönetimi, kadrosunu Fenerbahçe'den genç kanat oyuncusu Bora Aydınlık'la güçlendirdi. Sarı-lacivertli ekibin altyapısından yetişen 20 yaşındaki sol kanat oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzaladığı ifade edildi.

EREN KARATAŞ AYRILDI

20 yaşındaki oyuncu 2023- 2024 sezonunda İngiltere'de Hull City'e, geçen sezon da 3'üncü Lig'de Beyoğlu Yeniçarşıspor'a kiralanmıştı. Dış transferde son dönemde gaza basarak Christophe Herelle, Bekir Yılmaz, Eray Ataseven, Fırat İnal, Vedat Karakuş, Burak Süleyman, Jonathan Lindseth, Lois Diony ve Bobby Adekanye'yi kadrosuna katan siyah-beyazlı kulüp, kaleci Eren Karataş ile ise yollarını ayırdığını açıkladı.

BİRAMA TOURE DE TAMAM

SİYAH-BEYAZLILARIN, geçen sezon Montpellier'den kiraladığı Malili orta saha oyuncusu Birama Toure'nin de bonservisini aldığı ifade edildi. Siyah-beyazlıların, 33 yaşındaki tecrübeli futbolcuyla 2+1yıllık anlaşma sağlayacağı ve resmi imzaların en kısa sürede atılacağı öğrenildi. Bu arada yönetimin her konuda anlaşmaya vardığı Herelle Manisa'ya geldi.

TAŞKIN ZAMAN İSTİYOR

TEKNİK Direktör Taner Taşkın, takıma katılan yeni oyuncuların adaptasyonu için zamana ihtiyaçları olduğunu söyledi. Taşkın, "Geçen seneden birçok oyuncumuzu kaybetmiştik. Geçen hafta yeni katılan 5-6 oyuncumuz var. 1+1 futbolcu daha gelecek. Takımda genel olarak oyun mantığımızı oturttuk. Ligin içinde hazır hale gelecek oyuncularımız var. Zamana ve sabra ihtiyacımız var. Bu takım oturduğunda ses getiren bir takım olacak" dedi.