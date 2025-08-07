Trabzonspor’dan yeni transfer

Trabzonspor, Rennes forması giyen Kazeem Olaigbe'yi kadrosuna kattı. Bordo-mavili takım, oyuncu ile 5 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu. Oyuncunun eski kulübüne 5 milyon euro bonservis bedeli ödeneceği belirtildi.

Bordo mavili takımdan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Kazeem Aderemi J. Olaigbe'nin, Kulübümüze kesin transferi konusunda Stade Rennais FC ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Stade Rennais FC'ye, sözleşme fesih bedeli olarak 5.000.000.-EUR 3 (Üç) taksit halinde ödenecektir. Ayrıca; Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının, %15'i ödenecektir." denildi.Oyuncu ile yapılan anlaşma için ise şu açıklama yapıldı: "Profesyonel futbolcu Kazeem Aderemi J. Olaigbe ile 5 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2025-2026 futbol sezonu için 1.300.000.-EUR garanti ücret,

2026-2027 futbol sezonu için 1.350.000.-EUR garanti ücret,

2027-2028 futbol sezonu için 1.400.000.-EUR garanti ücret,

2028-2029 futbol sezonu için 1.500.000.-EUR garanti ücret,

2029-2030 futbol sezonu için 1.600.000.-EUR garanti ücret ödenecektir."