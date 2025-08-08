İzmir Çoruhlu’da satış iptal oldu

NESİNE 3'üncü Lig 4'üncü Grup takımlarından İzmir Çoruhlu FK'da Başkan Ahmet Çoruhlu, kulübün yarışmacı haklarını satmaktan vazgeçti. Başkan Çoruhlu'nun İzmirspor'dan sonra yatırımcı Vahdettin Heyal'le de anlaşma sağlayamadığı öğrenildi. Ahmet Çoruhlu, kulübün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin yaşadığı zorluklara ve kulüplerimizin büyük sıkıntılarla savaşmasına rağmen biz Çoruhlu FK olarak oyuncularımıza bugüne kadar olan ödemelerin hepsini gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Bizler Çoruhlu Futbol Kulübü olarak, Türk futboluna ve İzmir futboluna yeni bir renk ve heyecan getirerek, büyük hayaller peşinde koşmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.