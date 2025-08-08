Rus sporcu Türkiye’yi seçti

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı'nın yürüttüğü devşirme programına bir isim daha eklendi. Rusya'nın dikkat çeken heptatletlerinden 19 yaşındaki Sofia Yakushina, artık Türkiye adına mücadele edecek. 2024 Rusya Atletizm Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Yakushina, halen ABD'de Texas A&M Üniversitesi'nde eğitimini sürdürüyor. Son olarak Oregon'da düzenlenen NCAA Şampiyonası'nda üçüncü sırayı alarak formunu kanıtlayan genç sporcu, ay-yıldızlı forma için piste çıkacak. 19 yaşındaki sporcunun artık Türkiye adına yarışacak olması ise Rusya'yı kızdırdı. Savaş nedeniyle yarışlarda sporcularına uygulanan kısıtlamanın kalkmasını bekleyen Rus yetkililerin, Sofia'nın kararı için "Kariyerini Türkiye'de değil Rusya'da yaptı. Türkiye, antrenman ve antrenör masrafını karşılamalı" dediği kaydedilirken, hukukçuların konuyu incelediği belirtildi.

ALTINCI SPORCU OLDU

Transfer sürecini yürüten isim olan menajer Önder Özbilen'in koordinasyonundaki operasyonda daha önce 5 sporcu daha Türkiye adına yarışmaya başlamıştı. Jamaika'dan Roje Stona, Rajindra Campbell ve Jaydon Hibbert; Nijerya'dan Favour Ofili ve Kenya'dan Catherine Reline Amanang'ole, ay-yıldızlı formayı giymeleri için vatandaşlık almıştı. Nijeryalı uzun atlamacı Ese Brume'nin transferinde ise sorun çıktığı öğrenildi.