Ümit Aktan’ı kaybettik

TÜRK spor medyasının usta isimlerinden, Aydın Nazilli doğumlu ünlü spor spikeri Ümit Aktan hayatını kaybetti. Geçirdiği kalp rahatsızlığının ardından bir süredir hastanede tedavi altında olan Aktan'ın (76) vefatı başta spor camiası olmak üzere sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu. Ümit Aktan, spikerliğinin yanı sıra birçok televizyon ve radyoda spor programları moderatörlüğü ve sunuculuğu yaptı. Gazetelerde köşe yazıları da kaleme alan Aktan, Türk spor basınının sevilen ve saygı duyulan isimlerinden biri oldu. Aktan, bugün Bodrum Kerem Aydınlar Camii'nde kılınacak Cuma namazının ardından Ortakent Mezarlığı'na defnedilecek. Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden spiker, gazeteci ve yazar Ümit Aktan için taziye mesajı yayımladı. Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk spor basınının usta isimlerinden Ümit Aktan'ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Duayen spiker, gazeteci ve yazar Ümit Aktan'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, medya ve spor camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verdi.