Altekma’dan ayrılan Miguel Gebze’ye gitti

Voleybol Efeler Ligi'nde son 2 sezondur İzmir temsilcisi Altekma forması giyen Miguel Gutierrez Suarez, yol ayrımına gitti. Kübalı pasör çaprazı, 2025-2026 sezonunda AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele edecek olan Gebze Belediyespor ile anlaştı. Miguel Gutierrez, geçtiğimiz sezon SMS Grup Efeler Ligi'nin en skorer oyuncusu olmayı başarmıştı. Gebze'de geçireceği sezon için heyecanlı olduğunu belirten başarılı oyuncu, "Güzel bir deneyim olacak. Hedeflerimize ulaşabileceğimize inanıyorum. Elimden gelen her şeyi yapacağım" diye konuştu.