Göztepe Basketbol Ferhat ile anlaştı

Türkiye Basketbol Ligi'nde yeni sezon öncesi kadro yapılandırmasını sürdüren Göztepe Basketbol, Ferhat Seniçeli ile anlaşmaya vardığını duyurdu. 2,12 metre boyunda, 2002 doğumlu pivot; basketbol kariyerine Antalya Güneşi'nde başladı. Sonrasında Bornova Bld. Karşıyaka, Bandırma Bordo, Göcekspor ve son olarak Çağdaş Bodrum'da forma giydi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapıla açıklamada, "Ferhat Seniçeli'ye kulübümüze hoş geldin diyor, sarı-kırmızı formayla başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz" ifadelerine yer verildi.