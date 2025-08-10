Kaf kaf’ta işlem tamam

Basketbol Süper Ligi'nde henüz ana sponsoru olmamasına rağmen anlaşmaya varılan bilet firmasından gelen kaynakla transfer yasağını kaldırıp dağılan kadrosunu takviye etmeye başlayan Karşıyaka'da işlem tamam. Geçtiğimiz gün Belçika'da Antwerp Giants'ta forma giyen ve kariyerinde daha önce Cestistica Civitavecchia, Svendborg Rabbits, Roso Radom, Körmend, Granada, Iraklis Thessamoniki ve Sporting gibi kulüplerde de oynayan 31 yaşındaki ABD'li uzun forvet Mike Moore'u kadrosuna katan yeşil-kırmızılılar, bir yabancı isme daha imzayı attırdı. İzmir temsilcisi, 30 yaşındaki ABD'li oyuncu Chris Chiozza ile de sözleşme imzaladı.

SEZONU MANİSA'DA TAMAMLADI

Açıklamada, "Geçtiğimiz yıllarda Brooklyn Nets, Washington Wizards, UCAM Murcia ve Baskonia takımlarında oynamış olan, 2021-2022 sezonunda Golden State Warriors ile NBA Şampiyonluğuna ulaşan ve son olarak geçtiğimiz sezonu Manisa Basket'te tamamlayan Chris Chiozza, 2025-2026 sezonunda Karşıyaka'mızın forması giyecek. Chris'e yeşilkırmızılı formayla başarılı bir sezon diliyor, kulübümüze 'hoş geldin' diyoruz" ifadelerine yer verildi. Antrenörlük görevine geçen yıl Trabzonspor'da TBL'de şampiyonluk yaşayan Faruk Beşok'u getiren Kaf-Kaf, dış transferde daha önce eski oyuncuları olan Egemen Güven ve Samet Geyik'in yanı sıra Ege Özçelik'i de renklerine bağlamıştı.