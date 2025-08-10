Marmaris Belediyesi Cenk Özbey’i kaptı

MUĞLA Süper Amatör Ligi'nde mücadele eden Marmaris Belediyesi Spor Kulübü, geçen sezon Eskişehirspor ile şampiyonluk yaşayan tecrübeli stoper Cenk Özbey'i kadrosuna kattı. Kulüp Başkanı Erdem Karaosmanoğlu, imza töreninde yaptığı açıklamada, "Uzun yıllar profesyonel liglerde forma giyen, saha içi kadar saha dışında da taraflı tarafsız herkesin sevgisini kazanan sporcumuza hoş geldin diyor, sağlıklı ve başarılı bir sezon diliyoruz" dedi. Kariyerine Boluspor'da başlayan 34 yaşındaki savunmacı, Gümüşhane, Derince, Karşıyaka, Fethiye, Sarayköy, Silifke Bld ve Eskişehirspor formalarını da giydi.