Menemen FK’da Çağrı, Amed’e gitti

NESINE 2'nci Lig'de yeni sezon öncesi transferde henüz adım atmayan Menemen Futbol Kulübü'nden ayrılan isimler farklı kulüplere imza atmayı sürdürüyor. Geçen sezondan birçok as futbolcusunu kaybeden sarı-lacivertlilerde kiralık olarak forma giyen Çağrı Fedai'nin yeni durağı Birinci Lig olurken, genç golcü Amed Sportif Faaliyetler'e imzayı attı. Fenerbahçe kadrosunda yer alan 19 yaşındaki futbolcu geçen sezon ara transfer döneminde kiralık geldiği Menemen Futbol Kulübü'nde 13 karşılaşmada görev yapmıştı. Genç futbolcu bu süreçte rakip ağları 1 kez havalandırma başarısı göstermişti.