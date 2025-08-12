Denizli’de okçuların yarışı nefesleri kesti

DENIZLI'DE Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Denizli Okçuluk İl Temsilciliği iş birliğiyle okçuluk yarışmaları yapıldı. Sıcak havaya rağmen şampiyonaya katılımın yüksek olması dikkatlerden kaçmadı. Minikler, gençler, yıldızlar ve büyüklerden oluşan 4 kategoride yaklaşık 90 sporcu yay gerdi. Yarışmaların sonunda dereceye giren sporcular Denizli'yi Türkiye Şampiyonasında teşmil etme hakkı kazandı. Denizli'de okçuluğun büyük ilgi gördüğünü belirten Okçuluk İl Temsilcisi Sevinç Bursalı, "Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün kursları ve özel kursların destekleriyle ilimizde Türkiye Şampiyonası düzeyinde her ay yapmaya çalışıyoruz. Çocuklar tecrübe kazandıkça başarı yüzdemizde artmaya devam ediyor. Okçuluk en başta şu anda çocuklarımızda olmayan sabrı öğretiyor. Sabrın yanında duruş konsantrasyon, odaklanma, bir şeyi kendi başına başarabilme ve kendini yenmeyi öğreniyor. Şu anda sınav sistemine göre yaşadığımız için at yarışı gibi olan çocuklarımız burada kendisiyle yarışmayı, kendi hedefini gerçekleştirmeyi öğreniyorlar" ifadelerini kullandı.