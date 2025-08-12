Yunusemreli Irmak Balkan Şampiyonu

MANISA Yunusemre Belediyespor'un milli judocusu Irmak Ceylin Güçtekin, katıldığı ulusal ve uluslararası müsabakalarda başarıdan başarıya koşuyor. Genç sporcu, 9-10 Ağustos tarihlerinde 10 ülkeden 145 sporcunun katılımıyla Edirne'de düzenlenen Gençler Balkan Judo Şampiyonası'nda +78 kiloda şampiyon olarak Türkiye'ye altın madalya kazandırdı.

Irmak Ceylin ayrıca milli takımımız ile katıldığı takımlar müsabakalarında ise Balkan 2'ncisi olarak gümüş madalya kazandı. Hem bireyselde hem de takımlarda Manisa'ya iki madalya ile dönen Irmak, geçen yıl da Karadağ'da yapılan Ümitler Balkan Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi olmuştu. Irmak'ın üst üste iki yıl İstiklal Marşı'mızı dinlettiğinin altını çizen Yunusemre Belediyespor Başkanı Bülent Kanik, emeği geçenlere teşekkür etti.