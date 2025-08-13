Denizli’nin altın kulacı Türkiye Şampiyonu

DENİZLİ Büyükşehir Belediyespor Yüzme Takımı Sporcusu Mehmet Sarhanlı, Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından 5-9 Ağustos 2025 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenen, kulüpler arası uzun kulvar genç ve açık yaş yüzme şampiyonası ve yıldızlar bireysel yüzme şampiyonasında 100 ve 200 metre sırtüstü Türkiye Şampiyonu, 100 metre serbest stilde ise Türkiye üçüncüsü oldu. Genç sporcu, 100 metre sırtüstü, 200 metre sırtüstü stillerinde Türkiye Şampiyonu olarak altın madalyaların sahibi oldu. Ayrıca 100 metre serbest stilde de Türkiye üçüncülüğü elde ederek başarılarını taçlandırdı.